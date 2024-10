Biccy.it - Parietti contro Lucarelli, lo scontro in diretta: “Con lei querele e tribunali”

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Durante l’ultima puntata di Domenica In Albaha preso le parti di Sonia Bruganelli ed ha criticato i commenti di Selvaggiaa Ballando con le Stelle. La conduttrice però non ha volutamente fatto il nome di Selvaggia: “La signora non la nomino, ma con Sonia è andata sul personale“. Ieri sera però Alba e Selvaggia si sono riviste ad anni dai loro scontri a Ballando e dalle denunce. Laospite di Chiambretti a Donne Sull’Orlo di Una Crisi di Nervi ha raccontato quello che è accaduto con Alba. “Non ho detto che Alba non mi cita abbastanza in tv. La ricostruzione è un po’ di parte signor Chiambretti. Capisco che la signorafa parte del suo cast, però Adesso racconto com’è andata.