Morta la ragazzina investita da un treno merci Oleisa aveva 12 anni

È Morta all'ospedale di Padova la ragazzina di 12 anni che nel pomeriggio di ieri, 10 ottobre, era stata travolta da un treno a un passaggio a livello. Si chiamava Oleisa Kypriianchuk ed era di origine ucraina. Come ricostruisce PadovaOggi, l'incidente è avvenuto nel primo

Morta la ragazzina 12enne investita dal treno a Padova : il drammatico annuncio - . Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, la polizia ferroviaria ei vigili del fuoco. Un tragico incidente si è verificato oggi 10 ottobre a Padova, dove una bambina di 12 anni è stata investita da un treno merci nei pressi di un passaggio a livello in via Friburgo. Leggi anche: Treno fermo tra Roma e Firenze: tutto bloccato, ancora una volta Il macchinista, sotto shock, ha arrestato ... (Thesocialpost.it)

Padova - ragazzina di 12 anni investita da un treno merci : è morta - La dinamica dell'incidente è al vaglio delle Polfer, intervenuta con la polizia e i carabinieri. . L'adolescente è stata portata in ospedale: le sue condizioni sono critiche. Una ragazzina di 12 anni è in gravissime condizioni dopo essere stata investita dalla motrice di un treno merci in corrispondenza di un passaggio a livello, sulla tratta ferroviaria che costeggia la zona industriale a ... (Tg24.sky.it)