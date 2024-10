Moody's conferma i rating di Volkswagen, ma peggiora l'outlook (Di venerdì 11 ottobre 2024) Moody's ha confermato i rating di Volkswagen, compreso il rating a lungo termine pari ad A3 e il rating a breve termine Prime-2, ma l'outlook è stato peggiorato da 'stabile' a 'negativo'. "Il cambiamento dell'outlook è stato provocato da un indebolimento della performance operativa di Volkswagen, accelerato negli ultimi mesi dal deterioramento del contesto di mercato nel settore automobilistico", spiega l'agenzia di rating, secondo la quale "le prospettive negative riflettono la difficoltà di invertire l'attuale redditività e flusso di cassa deboli", oltre che le difficoltà "di attuare i cambiamenti strategici avviati dal management negli ultimi mesi". Quotidiano.net - Moody's conferma i rating di Volkswagen, ma peggiora l'outlook Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024)'s hato idi, compreso ila lungo termine pari ad A3 e ila breve termine Prime-2, ma l'è statoto da 'stabile' a 'negativo'. "Il cambiamento dell'è stato provocato da un indebolimento della performance operativa di, accelerato negli ultimi mesi dal deterioramento del contesto di mercato nel settore automobilistico", spiega l'agenzia di, secondo la quale "le prospettive negative riflettono la difficoltà di invertire l'attuale redditività e flusso di cassa deboli", oltre che le difficoltà "di attuare i cambiamenti strategici avviati dal management negli ultimi mesi".

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Moody's conferma i rating di Volkswagen, ma peggiora l'outlook - Moody's ha confermato i rating di Volkswagen, compreso il rating a lungo termine pari ad A3 e il rating a breve termine Prime-2, ma l'outlook è stato peggiorato da 'stabile' a 'negativo'. (ANSA) ... (ansa.it)

Moody's cuts Volkswagen's outlook to 'negative' due to operating weakness - Rating agency Moody's has cut its outlook on Volkswagen to "negative" from "stable", citing a deteriorating operating performance at Europe's top carmaker and expected challenges to turn the situation ... (reuters.com)

Bayerische Motoren Werke (BMW): Hold Rating Amidst Q3 Sales Decline and Financial Headwinds - Daniel Schwarz, an analyst from Stifel Nicolaus, maintained the Hold rating on Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BAMXF – ... (markets.businessinsider.com)