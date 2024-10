Dailymilan.it - Milan, da rinforzo a flop: il percorso deludente di Yunus Musah

(Di venerdì 11 ottobre 2024)non ha ancora convinto con la maglia del: dadi calciomercato al? Tutto ildel centrocampista americanonon ha ancora trovato la propria dimensione con la maglia rossonera. Ilha acquistato il centrocampista americano dal Valencia per circa 20 milioni di euro nell’estate del 2023. Tuttavia, a inizio inoltrato della sua seconda annata ao, il numero 80 non è ancora riuscito a dimostrare il proprio potenziale e a giustificare l’investimento compiuto dalla società per averlo in squadra. Il calciatore statunitense ha trovato poco spazio in questa stagione, collezionando solamente 147 minuti totali in cinque apparizioni sul terreno di gioco.