Migliaia ai funerali di Sammy Basso: "Mi spiace non potervi consolare" La mamma: "I suoi organi donati alla scienza" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Migliaia di persone - se ne attendono 5mila - stanno prendendo parte ai funerali di Sammy Basso , il biologo 28enne, simbolo della lotta alla progeria, che si svolgono nel campo sportivo di Tezze sul Brenta. Tutti in rispettoso silenzio all'arrivo del feretro; molti i simboli per ricordare il giovane ricercatore in una giornata che sarà una celebrazione della vita di Sammy. Una festa di colori,

Funerali di Sammy Basso - in migliaia alla cerimonia. L’ultima lettera : «Ricordatemi facendo festa» – Il video - Migliaia di persone, tantissime oltre agli amici e ai conoscenti più stretti, hanno voluto essere presenti ai funerali di Sammy Basso per trascorrere insieme un pomeriggio di riflessione e ricordo, un ultimo abbraccio al ricercatore e attivista scomparso il 6 ottobre scorso. I funerali sono stati celebrati dal vescovo di Vicenza Giuliano Brugnotto, assieme al vescovo emerito Beniamino Pizziol e ... (Open.online)

Sammy Basso - in migliaia ai funerali a Tezze sul Brenta - La celebrazione è animata da un coro e dalla musica di una chitarra. Sul palco dove è stato allestito l’altare anche dei palloncini colorati. Il feretro di legno bianco è ricoperto da un cuscino di girasoli. Amici, familiari e tanta gente comune: in migliaia stanno partecipando ai funerali di Sammy Basso, in corso nel campo sportivo di Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza. (Lapresse.it)

L'ultimo saluto a Sammy Basso - in migliaia ai funerali a Tezze sul Brenta. FOTO - Tantissime le persone che hanno preso parte alla cerimonia funebre questo pomeriggio. Proclamato il lutto cittadino. Molti i simboli e i messaggi per ricordare il giovane ricercatore, morto il 5 ottobre a 28 anni. (Tg24.sky.it)