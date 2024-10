Sport.quotidiano.net - Mesola lepre del girone, Comacchiese risale. In coda momento duro per Masi e Casumaro

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Ilvince di misura anche in casa del Consandolo e consolida il primato in classifica. A Santa Maria Codifiume (il campo di via Napoli, ad Argenta, non ha l’illuminazione omologata) ha vinto di misura e con merito e continua guardare tutti dall’alto in basso. "Sono tre punti preziosi, ottenuti contro una squadra scomoda – afferma Oscar Cavallari – dobbiamo imparare a chiudere prima le partite. Oltre al gol abbiamo costruito altre limpide occasioni da gol con Davo e Allegrucci. Stiamo attraversando un periodo felice, abbiamo raccolto cinque vittorie e un pareggio dall’inizio del campionato e siamo ancora in corsa in Coppa. Siamo sulla strada giusta, c’è lo spirito giusto. Avanti così". L’allenatore del Consandolo, Andrea Dirani, non cerca alibi: "In campo si è vista una netta differenza, tecnica e fisica, tra noi e loro.