Ilrestodelcarlino.it - Maxi rissa in un bar di viale Dante. Denunciati altri due partecipanti

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Una lite furibonda tra i tavoli di un bar, in piena estate, nel bel mezzo di, a Riccione: qui, l’11 agosto scorso, due gruppetti di persone si erano affrontate tra urla selvagge, insulti e minacce, sedie sollevate in aria e bicchieri lanciati. A distanza di due mesi e mezzo dall’episodio avvenuto davanti agli occhi dei passanti spaventati a morte, i carabinieri della compagnia di Riccione hanno identificato e denunciato i due giovani che, secondo le ricostruzione, avrebbero contribuito ad innescare il tremendo il parapiglia. Si tratta di due albanesi residenti in zona, tra i 20 e i 30 anni. Nei loro confronti è quindi scattata una denuncia a piede libero per. Salgono così complessivamente a otto le denunce riguardanti i fatti dell’11 agosto, dopo le sei scattate nelle ore immediatamente successive all’episodio.