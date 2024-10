Lucarelli parla delle intercettazioni su Fedez: “Chi più grave fra lui e Chiara?” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Selvaggia Lucarelli da Piero Chiambretti non ha dovuto affrontare solo Asia Argento e Alba Parietti, ma anche le domande ficcanti del conduttore su Fedez e Chiara Ferragni. “Se ho paura di qualcuno? Al di là del fatto che sto riportando quel che ho letto nelle intercettazioni, se Fedez mi viene a cercare da solo e senza amici, io je meno, con queste indica le zeppe ai piedi, ndr ho delle armi attaccate ai piedi”. La scrittrice ha poi parlato dei recenti casi di cronaca che hanno coinvolto Christian Rosiello e Luca Lucci, entrambi amici del rapper che recentemente sono finiti in carcere. “I due piani però non li confonderei, Fedez ha contatti – in questo procedimento non è indagato, lo ribadisco prima che mi faccia causa – però i contatti con il mondo criminale ce li ha. E li cerca lui. Va lui a casa di Lucci, telefona lui a Lucci, vuole entrare lui in affari con Lucci. Biccy.it - Lucarelli parla delle intercettazioni su Fedez: “Chi più grave fra lui e Chiara?” Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Selvaggiada Piero Chiambretti non ha dovuto affrontare solo Asia Argento e Alba Parietti, ma anche le domande ficcanti del conduttore suFerragni. “Se ho paura di qualcuno? Al di là del fatto che sto riportando quel che ho letto nelle, semi viene a cercare da solo e senza amici, io je meno, con queste indica le zeppe ai piedi, ndr hoarmi attaccate ai piedi”. La scrittrice ha poito dei recenti casi di cronaca che hanno coinvolto Christian Rosiello e Luca Lucci, entrambi amici del rapper che recentemente sono finiti in carcere. “I due piani però non li confonderei,ha contatti – in questo procedimento non è indagato, lo ribadisco prima che mi faccia causa – però i contatti con il mondo criminale ce li ha. E li cerca lui. Va lui a casa di Lucci, telefona lui a Lucci, vuole entrare lui in affari con Lucci.

