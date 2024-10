LIVE Paolini-Zheng 2-6, 6-3, WTA Wuhan 2024 in DIRETTA: l’azzurra vince il secondo set (Di venerdì 11 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-3 Gioco e secondo set Jasmine Paolini: l’azzurra sigilla il secondo parziale con il terzo ace della sua partita. 40-15 Scambio durissimo vinto da Paolini. l’azzurra mantiene bene sulla diagonale sinistra giocando negli ultimi centimetri di campo. Il punto termina con l’errore di Zheng. 30-15 La cinese va fuori giri con il dritto dal centro del campo. 15-15 Si ferma in rete il rovescio di Zheng. Solida la difesa di Paolini che gioca negli ultimi centimetri di campo. 0-15 La cinese attacca bene con il dritto in contropiede e chiude con lo smash. 5-3 Gioco Zheng: dritto incrociato della cinese che si salva da 0-30. 40-30 Ottimo servizio al centro di Zheng. Paolini non gestisce la risposta con il rovescio. 30-30 Rovescio stretto della cinese che chiude il punto in lungolinea. Si ripete il punto. Oasport.it - LIVE Paolini-Zheng 2-6, 6-3, WTA Wuhan 2024 in DIRETTA: l’azzurra vince il secondo set Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-3 Gioco eset Jasminesigilla ilparziale con il terzo ace della sua partita. 40-15 Scambio durissimo vinto damantiene bene sulla diagonale sinistra giocando negli ultimi centimetri di campo. Il punto termina con l’errore di. 30-15 La cinese va fuori giri con il dritto dal centro del campo. 15-15 Si ferma in rete il rovescio di. Solida la difesa diche gioca negli ultimi centimetri di campo. 0-15 La cinese attacca bene con il dritto in contropiede e chiude con lo smash. 5-3 Gioco: dritto incrociato della cinese che si salva da 0-30. 40-30 Ottimo servizio al centro dinon gestisce la risposta con il rovescio. 30-30 Rovescio stretto della cinese che chiude il punto in lungolinea. Si ripete il punto.

