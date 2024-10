L’infortunio di Valentin Carboni è più grave del previsto: rottura del crociato, i tempi di recupero (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il calciatore argentino di proprietà dell'Inter Valentin Carboni si è lesionato il crociato. La stagione dell'argentino è finita, e ora il riscatto del Marsiglia è a rischio. Fanpage.it - L’infortunio di Valentin Carboni è più grave del previsto: rottura del crociato, i tempi di recupero Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il calciatore argentino di proprietà dell'Intersi è lesionato il. La stagione dell'argentino è finita, e ora il riscatto del Marsiglia è a rischio.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tegola Valentin Carboni - c'è rottura del crociato : i tempi dello stop e cosa succede tra Inter e Marsiglia - Notizie poco confortanti quelle che giungono dall`Argentina, impegnata in questi giorni nei match di qualificazione per i prossimi Mondiali.... (Calciomercato.com)

DIRETTA | Le notizie dell’11 ottobre : le ultime su Skriniar e Vlahovic. Rottura del crociato per Valentin Carboni - Mi dicevano: ‘Ma tu sei pazzo, vuoi buttare giù la Scala del Calcio?’. È stato buttato giù Wembley, che era ancora più iconico di San Siro…”. Buone sensazioni comunque dagli Azzurri. E poi il mercato che è tornato a fare capolino, con la Juve impegnata nella ricerca del sostituto dell’infortunato Bremer. (Calciomercato.it)

Dall’Argentina : “Rottura del crociato per Valentin Carboni” - Brutte notizie per Marsiglia, Inter e Argentina. Come riporta il giornalista Gaston Edul, l’attaccante Valentin Carboni ha rimediato la rottura del legamento crociato anteriore, un infortunio che di fatto chiude in anticipo la stagione del classe 2005, ceduto all’OM dai nerazzurri in prestito oneroso a un milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 36 milioni (più bonus). (Sportface.it)