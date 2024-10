Gqitalia.it - La felpa con la zip è la scelta giusta per affrontare il freddo (anche quando non ti alleni)

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Unacon la zip è un po' come l'ombrello: in questa stagione, è sempre bene averla a portata di mano. Nata per le palestre e per i campi sportivi, è progressivamente entrata nel guardaroba e nella vita quotidiana come capo “comodo ma cool” pernon si vuole pensare troppo a cosa mettersi, o si ha bisogno di un capo da stressare senza problemi. Che sia per allenarsi all'aperto, per una lunga giornata in aeroporto o per un look streetwear, abbiamo la(o le felpe) che cercate. Le variabili da tenere in considerazione sono il tessuto - più o meno performante - la pesantezza, i dettagli (cappuccio o no?) e il colore, che non guasta mai. Abbiamo selezionato le felpe in base all'uso: dai modelli traspiranti e impermeabili per lo sport, fino alle hoodie quelle morbide e calde da usare nella vita di tutti i giorni.