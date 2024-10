Juve-Lazio, che tegola: un altro Big salta la super sfida (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un altro calciatore si aggiunge all’elenco degli assenti in vista di Juventus-Lazio, match dell’ottava giornata di Serie A Prima settimana di pausa per le Nazionali quasi esaurita e già si pensa alla ripresa della Serie A con i match dell’ottava giornata distribuiti tra sabato 19 e lunedì 21 ottobre. Un altro assente importante in Juve-Lazio (Foto LaPresse) – Tshot.itUno dei big match di giornata (l’altro è Roma-Inter) si disputerà proprio sabato 19, alle 20.45 con la Juventus che riceverà allo Stadium la Lazio, protagonista di un inizio di stagione decisamente sorprendente. La compagine biancoceleste è reduce da quattro vittorie consecutive tra Serie A e Europa League e si presenta al cospetto dei bianconeri a pari punti, a tre lunghezze di distanza dal Napoli capolista. Una situazione di classifica favorita anche dal mezzo passo della Juve contro il Cagliari. Serieanews.com - Juve-Lazio, che tegola: un altro Big salta la super sfida Leggi tutta la notizia su Serieanews.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Uncalciatore si aggiunge all’elenco degli assenti in vista dintus-, match dell’ottava giornata di Serie A Prima settimana di pausa per le Nazionali quasi esaurita e già si pensa alla ripresa della Serie A con i match dell’ottava giornata distribuiti tra sabato 19 e lunedì 21 ottobre. Unassente importante in(Foto LaPresse) – Tshot.itUno dei big match di giornata (l’è Roma-Inter) si disputerà proprio sabato 19, alle 20.45 con lantus che riceverà allo Stadium la, protagonista di un inizio di stagione decisamente sorprendente. La compagine biancoceleste è reduce da quattro vittorie consecutive tra Serie A e Europa League e si presenta al cospetto dei bianconeri a pari punti, a tre lunghezze di distanza dal Napoli capolista. Una situazione di classifica favorita anche dal mezzo passo dellacontro il Cagliari.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calciomercato.com – Lazio - occhi su un altro gioiello dell’Hellas Verona : Baroni punta Reda Belahyane. Il costo|Calciomercato - . Le sue qualità hanno contribuito ad attirare l’interesse della Lazio, che ha in Baroni un tecnico capace di lavorare con i giovani come il franco-marocchino. Lo riferisce lalaziosiamonoi. E recentemente, a proposito di Baroni, il ragazzo aveva dichiarato: “Per me è stato importante, mi ha fatto conoscere il campionato italiano. (Justcalcio.com)

Lazio-Empoli 2-1 : Pedro altro super gol - Castellanos sbaglia un rigore - La Lazio vince per due a uno contro l'Empoli. . . . Nella ripresa i biancocelesti sprecano un calcio di. La squadra di Baroni passa subito in svantaggio per uno scivolone di Provedel ma si rimette in pista già nel finale di primo tempo con un colpo di testa di Zaccagni sul quinto assist di Nuno Tavares. (Romatoday.it)

Castellanos - il REGALO lo fai lui alla Lazio! DOPPIETTA - rigore procurato e MOLTO ALTRO : le pagelle lo incoronano - Che compleanno per il Taty Castellanos: in Lazio-Nizza trascina i biancocelesti ad una grande vittoria: le pagelle dell’argentino Una doppietta con due grandi gol, si procura il rigore che vale il poker e poi pali e altre giocate da incorniciare: per festeggiare i suoi 26 anni il Taty Castellanos si regala una prestazione da sogno […]. (Calcionews24.com)