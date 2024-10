Calciomercato.it - Italia, la scelta di Spalletti: Zaniolo sostituisce Pellegrini

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Il Ct della Nazionale Lucianorimpiazza Lorenzo, squalificato, con Nicolòper il prossimo impegno Out Lorenzo, il Ct della Nazionale Lucianodecide di sostituirlo con Nicolò. Questa la decisione, in vista del prossimo match dell’a seguito della squalifica del centrocampista della Roma. Nicolò(fonte: © LaPresse) – Calciomercato.itè stato espulso per un brutto fallo su Theate nel corso di-Belgio di ieri sera, un cartellino rosso che ha certamente influito sul risultato finale. Gli azzurri erano avanti per 2-0 in quel momento e stavano giocando benissimo, l’inferiorità numerica per circa un’ora ha agevolato la rimonta dei ‘Diavoli Rossi’ fino al 2-2.