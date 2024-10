Ilgiorno.it - Il Pam si veste d’autunno. Alla scoperta di funghi e piante dell’oasi verde

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Se ancora non lo conoscete, il fine settimana è l’ideale per conoscere il Parco Alto Milanese (Pam). Tante le iniziative ospitate nel polmoneche si estende sui Comuni di Busto Arsizio, Castellanza e Legnano. Si inizia domani con la quarantacinquesima edizione della mostra micologica, organizzata dall’associazione Antares, presieduta da Franco Rama. Allestita nella sede del Pam, verrà inaugurata alle 15. Sarà visitabile domani (dalle 15 alle 18) e domenica (dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18). Oltre all’esposizione di, ci saranno anche brevi presentazioni multimediali sui temi micologia, botanica e astronomia. "La mostra micologica è una novità per il Parco, che ospitiamo con piacere – afferma il presidente del Pam, Flavio Castiglioni –. Sono grato per l’opportunità di poter partecipare a questa bellissima iniziativa, che celebra la ricchezza della nostra natura.