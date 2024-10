Ilrestodelcarlino.it - Il lavoro in ginocchio. I casi ex Tollok e Berco dritti in Parlamento: "Evitare la catastrofe"

(Di venerdì 11 ottobre 2024) La crisi del metalmeccanico, che rischia di falcidiare quasi 600 posti dinel giro di tre mesi, finisce dritta in. E lo fa attraverso due interrogazioni presentate dal deputato ferrarese Mauro Malaguti (Fd’I) e dai senatori Tino Magni (Avs) e Susanna Camusso (Pd). Atti inviati ai ministri dele del Made in Italy ai quali, scrive Malaguti, si chiede se "intendano attivarsi immediatamente per studiare, con la Regione, soluzioni per scongiurare i licenziamenti annunciati": della Regal Rexnord () di Masi Torello (77) e della(480 nello stabilimento di Copparo ai quali si aggiungono altri 70 di Castelfranco Veneto).