I veri obiettivi degli attacchi israeliani contro il Libano (Di venerdì 11 ottobre 2024) Lo stato ebraico vuole distruggere il più possibile le strutture militari di Hezbollah. Ma questo evidentemente non è l’unico scopo di Tel Aviv, che punta a rimodellare l’intera regione. Leggi Internazionale.it - I veri obiettivi degli attacchi israeliani contro il Libano Leggi tutta la notizia su Internazionale.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Lo stato ebraico vuole distruggere il più possibile le strutture militari di Hezbollah. Ma questo evidentemente non è l’unico scopo di Tel Aviv, che punta a rimodellare l’intera regione. Leggi

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gli obiettivi di Nicola Dellapasqua : "Nuovi spazi per gli istituti tecnici e verifica dei trasporti scolastici" - Attualmente è dislocata in tre sedi: una parte nell’istituto centrale, una parte in un prefabbricato e una parte all’istituto Serra. Mi sento di dire che dobbiamo trovare delle soluzioni". Gli autisti e le risorse umane mancano e non sono sufficienti per potenziare il servizio. State lavorando per migliorare gli spazi negli ambienti scolastici? "Stiamo intervenendo, con il contributo del Pnrr ... (Ilrestodelcarlino.it)