Firenze i Fridays for Future portano in piazza l’alluvione Possiamo salvarci ma fate presto

Firenze, 11 ottobre - Prima le sirene d'allarme riprodotte dagli altoparlanti sistemati in piazza. Poi il rombo dei tuoni e l'acqua, un telo cerato blu che si alza e diventa un'onda che travolge tutto e tutti. Passa e lascia sul campo una serie di corpi sdraiati a terra. Che poco dopo si rialzano, aiutati dai volontari, e mostrano le immagini più terrificanti degli eventi estremi legati al cambiamento climatico: foto di alluvioni e incendi devastanti, di terre desertificate. La riproduzione di un'alluvione va in scena in Santissima Annunziata, realizzata da alcuni attivisti di Fridays For Future Firenze in un nuovo giorno di sciopero nazionale per il clima. Non sono molti, anzi, sono molto meno delle prime volte, prima del Covid, quando anche Firenze fu travolta da quella protesta nuova. E tuttavia quando parte il flash mob la piazza si fa muta, chi passa si ferma ad osservare.

