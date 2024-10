Serieanews.com - È ufficiale, ha appena firmato con la Juve: rinforzo eccellente

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Lantus si regala un grande colpo immediatamente: la firma èper la gioia di tutti i tifosi bianconeri La società più vincente d’Italia non vuole lasciare nulla al caso e sta provando a rinforzare ogni settore al proprio interno. In questo caso si tratta di un acquisto di prospettiva e con un grande carico emotivo. Lantus piazza un altro colpo sul mercato (SerieAnews – ANSA)In casasi vuole costruire un progetto serio e a lunga scadenza e per questo si è deciso di puntare su profili di grande prospettiva sia in società, vedi Giorgio Chiellini, che in panchina, con Thiago Motta. Per ora i risultati non sono stati per nulla negativi, con due vittorie su due in Champions League, con Psv Eindhoven e Lipsia e un buon inizio in Serie A (terzo posto con 13 punti, dietro Napoli e Inter).