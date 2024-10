Quotidiano.net - Disocccupati over 50. Un corso ’ad hoc’ per tornare sul mercato

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Ritrovarsi disoccupati dopo i 50 anni può diventare un dramma. Il progetto ’Il talento riscoperto’, di Fondazione Futuro ETS – realtà modenese non profit – si rivolge ad una fascia di popolazione spesso trascurata neldel lavoro, ma che possiede un bagaglio di competenze, esperienze e qualità inestimabili. Fondazione Futuro ETS, realtà modenese non profit organizza uncrescita per il lavoro, un momento in cui i beneficiari cominceranno un perche li porterà a una conoscenza di se stessi e delle proprie aspirazioni.