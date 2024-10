Condizioni disumane al Centro di permanenza per il rimpatrio di Milano: l’ex gestore chiede di patteggiare (Di venerdì 11 ottobre 2024) L'ex gestore del Cpr di Milano ha avanzato una richiesta di patteggiamento nell'ambito dell'inchiesta relativa alle Condizioni disumane delle persone trattenute all'interno del Cpr. Fanpage.it - Condizioni disumane al Centro di permanenza per il rimpatrio di Milano: l’ex gestore chiede di patteggiare Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) L'exdel Cpr diha avanzato una richiesta di patteggiamento nell'ambito dell'inchiesta relativa alledelle persone trattenute all'interno del Cpr.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Discariche a cielo aperto - consiglieri lanciano l'allarme degrado : "Condizioni disumane" | FOTO - "In seguito alla segnalazione di numerosi cittadini, preoccupati per il grave stato di abbandono in cui versa la località di Destra Volturno, abbiamo svolto un sopralluogo accompagnati da alcuni residenti, constatando le condizioni disumane in cui questa area si trova". Lo affermano Anastasia... (Casertanews.it)

Carcere di Santa Bona : «Condizioni disumane e degradanti». Esposto contro il ministro Nordio - Letti a castello a tre piani (con il rischio concreto di cadere e farsi molto male), fino a undici detenuti per ogni cella, con un solo bagno alla turca. Doveva essere una visita per constatare la precaria situazione del carcere di Treviso ma si è trasformato in una sorta di viaggio negli inferi. . (Trevisotoday.it)

Acqua dei Corsari sommersa dai rifiuti provenienti dai paesi vicini : "Viviamo in condizioni disumane" - Qualche genio ha suggerito di spostare tutti i contenitori vicino. . Da almeno cinque anni puntualmente ci sono persone che dai paesi vicini a Palermo vengono in ogni momento della giornata a scaricare quantità esagerate di spazzatura ad Acqua dei Corsari, mettendo in ginocchio un'intera borgata. (Palermotoday.it)