Conclusi i lavori del tram, in via San Felice torna il bus (Di venerdì 11 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYDa lunedì 14 ottobre, alle 12 circa, dopo la riapertura dell'incrocio tra le via Riva Reno e via San Felice, i 15 bus torneranno effettivi. Sono stati infatti ultimati i lavori relativi alla realizzazione del tram. Lo rende noto Tper che Bolognatoday.it - Conclusi i lavori del tram, in via San Felice torna il bus Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYDa lunedì 14 ottobre, alle 12 circa, dopo la riapertura dell'incrocio tra le via Riva Reno e via San, i 15 bus torneranno effettivi. Sono stati infatti ultimati irelativi alla realizzazione del. Lo rende noto Tper che

