Ilfattoquotidiano.it - Caso Bibbiano, abuso d’ufficio non è più reato: tre assoluzioni. C’è anche l’ex sindaco Andrea Carletti

(Di venerdì 11 ottobre 2024), exdied esponente Pd, è stato assolto dal tribunale di Reggio Emilia ed esce così dal processo sugli affidi in Val d’Enza. Rispondeva didi ufficio,di recente abrogato. Nella scorsa udienza il collegio aveva respinto la richiesta della Procura reggiana di sollevare in merito questione di legittimità costituzionale.nel 2019 vennearrestato e finì ai domiciliari, nell’ambito dell’ inchiesta ‘Angeli e Demoni’ che provocò enormi polemiche politiche e infiammò la campagna elettorale per le elezioni regionali in Emilia-Romagna. Un anno dopo la Cassazione stabilì che non c’erano elementi per la misura cautelare. Sono tre le persone che escono definitivamente, prima del termine del dibattimento.