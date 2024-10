Ilgiorno.it - Cascina Antonietta, degrado e allagamenti. Gorgonzola contro Milano: “Scrivete tutti a Palazzo Marino”

(Di venerdì 11 ottobre 2024)) – Crateri nell’asfalto,e sporcizia, nessun allacciamento alla rete fognaria ecome costante, è indignato il tam tam sulle condizioni del parcheggio della stazione metropolitana a, in questi giorni diventata una piscina: “Situazione indegna, scriviamoal Comune di, la struttura appartiene a loro”. Corre in rete l’appello e provocazione, del Comitato C6, che raggruppa in rete centinaia di nuovi residenti del maxi quartiere in zona est. Al centro, le condizioni del parcheggio d’interscambio della stazione, degradato ogni giorno, e che la pioggia di questi giorni ha trasformato in vasca da guadare. Non solo un appello, ma una dichiarazione di guerra: a corredo dello scritto gli indirizzi mail digli assessorati milanesi interessati, “inondiamoli: con tanto di foto delle voragini a corredo”.