Calcinaia: è lotta dura contro i 'furbetti' dei rifiuti abbandonati (Di venerdì 11 ottobre 2024) Non si possono lasciare fuori dai contenitori degli abiti usati, ma neppure all’esterno delle campane del vetro, al di fuori dei cestini sparsi sul territorio o, peggio ancora, dentro i contenitori degli oli esausti disseminati nel nostro Comune. I sacchi di rifiuti devono essere correttamente Pisatoday.it - Calcinaia: è lotta dura contro i 'furbetti' dei rifiuti abbandonati Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Non si possono lasciare fuori dai contenitori degli abiti usati, ma neppure all’esterno delle campane del vetro, al di fuori dei cestini sparsi sul territorio o, peggio ancora, dentro i contenitori degli oli esausti disseminati nel nostro Comune. I sacchi didevono essere correttamente

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

rovere, l'album '11 case': «Un album vero e vario» - Si intitola 11 case il nuovo album dei rovere, in uscita l'11 ottobre per Nigiri/Sony Music Italy, anticipato dai singoli FUORI ROTTA e stupido classico. Un album di cui la band si dichiara particolar ... (msn.com)

Arezzo – Rimini: le disposizioni di sicurezza - Vietato inoltre usare e portare i contenitori di vetro e latta al di fuori delle aree di pertinenza dei pubblici esercizi di somministrazione e degli esercizi di commercio in sede fissa ... (arezzonotizie.it)

Guida alla Barcolana 56 di Trieste: tutto quello che c’è da sapere - Dalla viabilità che cambia ai parcheggi e treni speciali, dalle postazioni migliori per vedere la regata ai favoriti per la vittoria: il nostro vademecum per ... (nuovavenezia.gelocal.it)