Brilla di nuovo la “cometa del secolo” il 12 ottobre, massima visibilità: a che ora vederla dall’Italia (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il 12 ottobre 2024 considerato è il giorno migliore per vedere la "cometa del secolo" perché l'astro ghiacciato raggiungerà il perigeo, la distanza minima dalla Terra. Subito dopo il tramonto la cometa resterà visibile per meno di un'ora a Ovest. L'evento sarà trasmesso in diretta streaming dal Virtual Telescope Project a partire dalle 19:00. Fanpage.it - Brilla di nuovo la “cometa del secolo” il 12 ottobre, massima visibilità: a che ora vederla dall’Italia Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il 122024 considerato è il giorno migliore per vedere la "cometa del secolo" perché l'astro ghiacciato raggiungerà il perigeo, la distanza minima dalla Terra. Subito dopo il tramonto la cometa resterà visibile per meno di un'ora a Ovest. L'evento sarà trasmesso in diretta streaming dal Virtual Telescope Project a partire dalle 19:00.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Oroscopo di branko di oggi - lunedì 7 Ottobre 2024 : Leone Dinamismo e Coraggio - Pronto a Brillare! - Gemelli Giornata di scoperte per voi. Non abbiate timore di prendere l’iniziativa, anche se potrebbe sembrare rischioso. Vergine Lunedì potreste sentirvi sopraffatti dalle responsabilità, ma le vostre capacità organizzative vi permetteranno di gestire tutto in modo efficiente. In amore, è tempo di prestare più attenzione al partner; gesti semplici ma significativi faranno la ... (Zon.it)

Amici 24 - anticipazioni del 6 ottobre : Diego Lazzari non brilla - Gabriele lascia? - Nel corso della puntata vedremo le prime esibizioni degli alunni che sono entrati nella scuola di Maria De Filippi: cantanti e ballerini saranno giudicati dagli ospiti che parteciperanno al programma. Ospiti e Giudici del 4 ottobre Nella puntata di oggi gli ospiti sono stati Petit, l'allievo della ventitreesima edizione di Amici, è ritornato nel programma per ricevere il disco di platino per il ... (Movieplayer.it)

Possibile aurora in Italia domenica 6 ottobre : registrato potentissimo brillamento X 9.1 sul Sole - 1 sul Sole, il più potente dell'attuale ciclo solare. Continua a leggere . Possibili aurore polari alle medie latitudini, Italia compresa. L'eruzione ha innescato una violenta espulsione di massa coronale diretta verso la Terra. I coronografi LASCO della sonda SOHO hanno registrato un violentissimo brillamento di Classe X 9. (Fanpage.it)