Basket, una squadra 100% made in Tolentino (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di presentazione per l’Associazione Basket Tolentino che, alla vigilia dell’esordio in campionato della prima squadra militante in di DR1 regionale previsto per domani al Palasport Chierici, ha organizzato un incontro al ristorante Chiaroscuro per mostrare le novità della stagione. La conferenza è stata inaugurata dal presidente del consiglio comunale Alessandro Massi; nella primavera 2025 al palazzetto inizieranno dei lavori che daranno nuova vita alla "casa del Basket" tolentinate. Ilrestodelcarlino.it - Basket, una squadra 100% made in Tolentino Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di presentazione per l’Associazioneche, alla vigilia dell’esordio in campionato della primamilitante in di DR1 regionale previsto per domani al Palasport Chierici, ha organizzato un incontro al ristorante Chiaroscuro per mostrare le novità della stagione. La conferenza è stata inaugurata dal presidente del consiglio comunale Alessandro Massi; nella primavera 2025 al palazzetto inizieranno dei lavori che daranno nuova vita alla "casa del" tolentinate.

