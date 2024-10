Auto, airbag difettosi Citroen C3 e DS3: accolto ricorso consumatori (Di venerdì 11 ottobre 2024) accolto il ricorso dei consumatori presentato in relazione ad alcuni airbag difettosi montati su migliaia di Auto Citroen C3 e DS3. Il Tribunale di Torino, accogliendo l’azione inibitoria promossa da Codacons, Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi e Adusbef sul caso degli airbag difettosi montati su alcune Autovetture, ha ordinato a Psa Italia una serie di interventi, tra cui la messa a disposizione di una Auto sostitutiva gratuita in favore di tutti gli Automobilisti coinvolti nella vicenda. Lapresse.it - Auto, airbag difettosi Citroen C3 e DS3: accolto ricorso consumatori Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)ildeipresentato in relazione ad alcunimontati su migliaia diC3 e DS3. Il Tribunale di Torino, accogliendo l’azione inibitoria promossa da Codacons, Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi e Adusbef sul caso deglimontati su alcunevetture, ha ordinato a Psa Italia una serie di interventi, tra cui la messa a disposizione di unasostitutiva gratuita in favore di tutti glimobilisti coinvolti nella vicenda.

