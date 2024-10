Attacchi a UNIFIL, Crosetto: “Non si tratta di un errore o di un incidente, abbiamo bisogno di spiegazioni” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Per il ministro della Difesa l'azione militare israeliana rappresenta una violazione del diritto internazionale e delle risoluzioni ONU. "Le forze armate israeliane avevano avvisato UNIFIL, ma ciò non giustifica l'attacco" L'articolo Attacchi a UNIFIL, Crosetto: “Non si tratta di un errore o di un incidente, abbiamo bisogno di spiegazioni” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Attacchi a UNIFIL, Crosetto: “Non si tratta di un errore o di un incidente, abbiamo bisogno di spiegazioni” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Per il ministro della Difesa l'azione militare israeliana rappresenta una violazione del diritto internazionale e delle risoluzioni ONU. "Le forze armate israeliane avevano avvisato, ma ciò non giustifica l'attacco" L'articolo: “Non sidi uno di undi” proviene da Il Difforme.

Attacchi a UNIFIL - Crosetto : “L’Italia non accetta diktat da Israele - difendiamo la missione ONU” - . In un momento di crescente tensione internazionale, il ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto, ha risposto duramente agli attacchi israeliani contro le basi UNIFIL in Libano, dove sono coinvolti peacekeeper italiani. setto ha dichiarato che “le Nazioni Unite e l’Italia non possono prendere. (Ildifforme.it)

Mo : Graziano - 'governo chieda cessazione attacchi a Unifil' - "Quanto accaduto -aggiunge- è inaccettabile e mina la stabilità nella regione, già profondamente provata dal conflitto. Il Governo italiano deve chiedere con forza un'immediata cessazione di questi attacchi e un chiarimento su quanto avvenuto, per salvaguardare l'integrità della missione Unifil e il ruolo fondamentale dei nostri militari nel garantire la stabilità dell'area”. (Liberoquotidiano.it)

Anche Unifil condanna i raid di Israele in Libano : “Attacchi ai civili sono una violazione delle leggi umanitarie internazionali” - . Gli attacchi ai civili sono una violazione delle leggi umanitarie internazionali“. Al momento, in base ai dati del ministro della Sanità libanese, ci sono 569 persone uccise e più di 1. Un’escalation che il portavoce condanna, anche perché la maggior parte delle vittime del fuoco d’Israele rimangono i civili: “Tra i morti – conclude – ci sono 50 bambini e 98 donne. (Ilfattoquotidiano.it)