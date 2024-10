Atp Shanghai, Djokovic in semifinale: ora trova Fritz (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sarà Novak Djokovic l’avversario dell’americano Taylor Fritz nella seconda semifinale del torneo Atp Masters 1000 di Shanghai in scena sul duro della capitale economica della Cina con montepremi complessivo pari a 10.298.535 dollari. Il campione serbo, testa di serie numero 4, ha superato nei quarti in rimonta il ceco Jakub Mensik per 6-7(4), 6-1, 6-4. Dall’altra parte del tabellone, invece, nell’altra semifinale il numero uno del ranking mondiale Jannik Sinner affronterà il ceco Tomas Machac. Lapresse.it - Atp Shanghai, Djokovic in semifinale: ora trova Fritz Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sarà Novakl’avversario dell’americano Taylornella secondadel torneo Atp Masters 1000 diin scena sul duro della capitale economica della Cina con montepremi complessivo pari a 10.298.535 dollari. Il campione serbo, testa di serie numero 4, ha superato nei quarti in rimonta il ceco Jakub Mensik per 6-7(4), 6-1, 6-4. Dall’altra parte del tabellone, invece, nell’altrail numero uno del ranking mondiale Jannik Sinner affronterà il ceco Tomas Machac.

