Atalanta Gasperini | In Italia si fa fatica a essere applauditi per i nostri meriti C’è molta maleducazione

(Di venerdì 11 ottobre 2024) “Diventare più che fastidiosi in Europa, mettendo in difficoltà le big, per noi è stato un merito. La vittoria contro Klopp è stata incredibile. Una delle migliori soddisfazioni è stata vincere così ad Anfield, con uno stadio pieno, e ricevere l’applauso di tutto il pubblico a fine gara. Inquesto si faad ottenerlo. Sarebbe bello riportare il calcio a uno scontro e una partita, per poi rispettare e riconoscere l’avversario. C’è ancora tanta”. Lo ha detto l’allenatore dell’, Gian Piero, nel corso di un evento al Festival dello Sport di Trento: “Non ero sicuro di vincere 3-0, ma che avremmo messo in difficoltà il Leverkusen.