Ascolti tv, i dati del 10 ottobre 2024 (Di venerdì 11 ottobre 2024) Bene la partita dell'Italia Nella serata di ieri, giovedì 10 ottobre 2024, su Rai Uno, il match di Nations League – Italia-Belgio ha coinvolto 7.095.000 spettatori pari al 33.4% di share (primo tempo a 7.204.000 e il 32.6%, secondo tempo a 6.995.000 e il 34.2%). Su Canale5 Endless Love si ferma a 2.378.000 spettatori con uno share del 14%. Su Rai2 L'Altra Italia intrattiene 276.000 spettatori (1.6%). Su Italia1 il ritorno de Le Iene presentano: Inside conquista 847.000 spettatori pari al 7.1% (anteprima a 945.000 e il 4.4%). Su Rai3 Donne sull'orlo di una crisi di nervi segna 770.000 spettatori e il 4.6% (presentazione a 705.000 e il 3.2%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 832.000 spettatori (5.8%).

