Accoltellamento in pieno centro. Ferito 51enne, arrestato 32enne (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dopo le tragedie registrate nelle ultime ore, un Accoltellamento per motivi sentimentali e di gelosia, avvenuto ieri sera nel centro di Lecce, ha rischiato di farne verificare un'altra. Il grave episodio si è verificato nella serata di ieri all'interno di un appartamento situato in via 95º Reggimento Fanteria, proprio, come detto, in pieno centro cittadino. La lite sarebbe nata per motivi sentimentali e sarebbe poi degenerata in un episodio di violenza inaudita. Al termine della vicenda è stato arrestato un 32enne del posto, Joy Diaferio, noto alle cronache locali per alcune vicende giudiziarie alle spalle, ritenuto colpevole del gravissimo episodio di violenza.

