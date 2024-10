Universalmovies.it - A Thousand Blows: uno Stephen Graham mai visto così

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Disney+ ha diffuso in rete il teaser trailer di A, la serie tv creata da Steven Knight, con protagonista. Steven Knight, acclamato creatore della serie di successo “Peaky Blinders“, torna a fare un tuffo nell’oscuro passato del genere umano con un nuovo show che, dalle prime immagini del teaser trailer, si presenta in maniera assolutamente interessante. La serie ABlown, infatti, è ambientata nella Londra vittoriana del 1880, e racconta la cupa storia di Hezekiah Moscow che dalla Giamaica arriva in terra britannica, e viene risucchiato dal “fascino oscuro” della boxe illegale. Nel cast della nuova serie tv spicca il volto di Malachi Kirby (Anansi Boys), ma anche – e soprattutto – di uno(Venom: The Last Dance) praticamente irriconoscibile, tra fisicata massiccia e sguardo criminale.