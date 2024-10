Until Dawn Remake ha debuttato con meno giocatori di Concord, per un report (Di giovedì 10 ottobre 2024) Until Dawn Remake ha ottenuto delle vendite a dir poco negative, rendendosi protagonista addirittura di un lancio con meno copie vendute rispetto a quelle di Concord, stando ad un nuovo report di TrueTrophies. Il portale online ha rivelato di aver realizzato questo nuovo report sfruttando i dati di oltre 3,1 milioni di account PSN attivi, scoprendo che la nuova versione del gioco horror a cura di Ballistic Moon sta ottenendo addirittura dei risultati inferiori a quelli dello sfortunato hero shooter di Firewalk Studios. E si tratta di un qualcosa decisamente poco positivo per Until Dawn Remake, visto che Concord è stato addirittura chiuso da Sony appena una decina di giorni dopo il lancio ufficiale, dando contestualmente il via ai rimborsi a causa delle vendite estremamente negative. Game-experience.it - Until Dawn Remake ha debuttato con meno giocatori di Concord, per un report Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)ha ottenuto delle vendite a dir poco negative, rendendosi protagonista addirittura di un lancio concopie vendute rispetto a quelle di, stando ad un nuovodi TrueTrophies. Il portale online ha rivelato di aver realizzato questo nuovosfruttando i dati di oltre 3,1 milioni di account PSN attivi, scoprendo che la nuova versione del gioco horror a cura di Ballistic Moon sta ottenendo addirittura dei risultati inferiori a quelli dello sfortunato hero shooter di Firewalk Studios. E si tratta di un qualcosa decisamente poco positivo per, visto cheè stato addirittura chiuso da Sony appena una decina di giorni dopo il lancio ufficiale, dando contestualmente il via ai rimborsi a causa delle vendite estremamente negative.

