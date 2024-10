Ilgiorno.it - Tutta la voglia di vivere di You in un nuovo campetto da basket

(Di giovedì 10 ottobre 2024) La commozione è stata tanta. Poi le lacrime hanno lasciato lo spazio al gioco, a quel pallone dache Youssouf Fofana amava profondamente. E oggi a quel giovane villasantese, You per gli amici, è stato dedicato ildirinnovato all’interno dell’area feste. Un campo colorato e allegro realizzato grazie a una raccolta fondi organizzata dagli amici del 24enne e da Officine Samovar e che ha visto il coinvolgimento di tantissime persone. È ancora grande il dolore per la morte del giovane scomparso a febbraio per quella patologia cardiaca (la sindrome di Marfan) della quale era affetto fin dalla nascita e che, quando era ancora un bambino, gli aveva portato via la mamma. You era nato in Italia: i suoi genitori, originari della Costa d’Avorio, erano emigrati alla ricerca di un futuro migliore.