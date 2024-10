Tifoso del Modena aggredito prima della partita di Coppa Italia: nei guai un giovane (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il questore di Napoli ha emesso 4 Daspo. In particolare, un provvedimento, della durata di 5 anni, è stato emesso nei confronti di un Tifoso del Napoli che, poco prima dell’incontro di calcio di Coppa Italia Napoli-Modena del 10 agosto scorso presso lo Stadio “Diego Armando Maradona”, era stato Napolitoday.it - Tifoso del Modena aggredito prima della partita di Coppa Italia: nei guai un giovane Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il questore di Napoli ha emesso 4 Daspo. In particolare, un provvedimento,durata di 5 anni, è stato emesso nei confronti di undel Napoli che, pocodell’incontro di calcio diNapoli-del 10 agosto scorso presso lo Stadio “Diego Armando Maradona”, era stato

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Como offrirà una birra a ogni tifoso del Napoli nella partita di ritorno - “Il Como 1907 desidera ringraziare sentitamente il SSC Napoli e i suoi tifosi per la bellissima dimostrazione di sportività durante e dopo la gara di venerdì sera. L'atmosfera allo stadio Maradona e il supporto di entrambe le tifoserie, sia in campo che fuori, sono stati senza pari. Per... (Quicomo.it)

Il Como offrirà una birra a ogni tifoso del Napoli nella partita di ritorno - “Il Como 1907 desidera ringraziare sentitamente il SSC Napoli e i suoi tifosi per la bellissima dimostrazione di sportività durante e dopo la gara di venerdì sera. L'atmosfera allo stadio Maradona e il supporto di entrambe le tifoserie, sia in campo che fuori, sono stati senza pari. Per... (Today.it)

Tifoso Como : “A Napoli esperienza che non dimenticherò” - Un’esperienza così non si dimentica. Tutti si sono messi a disposizione con gentilezza e disponibilità per aiutarci. Non è il servizio turistico il problema in alcuni casi, ma la mente del viaggiatore. Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “Un Aperitivo con Giordano” è intervenuto il tifoso del Como, Matteo Pavanello. (Terzotemponapoli.com)