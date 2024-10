Tenta di fuggire e picchia gli agenti arrestato a Termini

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

Roma, 10 ottobre 2024 – Fermato per un controllo, all'ingresso della stazione, ha reagito neltivo dindo con calci e pugni i poliziotti e ferendone uno. E' successo alle 23.30 di ieri in via Giolitti. L'uomo, un ghanese 24 anni, è statoper resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un'accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l'ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.