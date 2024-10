Teatro Gesualdo, pubblicate le manifestazioni di interesse per gestione e sicurezza (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl Comune di Avellino ha emanato tre manifestazioni di interesse per l’individuazione degli operatori economico da invitare per l’affidamento dei servizi di accoglienza, di gestione e direzione del palcoscenico, e di responsabile della sicurezza del Teatro “Carlo Gesualdo”. Le procedure sono state pubblicate sul sito istituzionale dell’ente “www.comune.avellino.it” La prima manifestazione di interesse è propedeutica all’affidamento del servizio di accoglienza durante gli spettacoli presso il Massimo cittadino. L’appalto ha per oggetto anche l’affidamento dei servizi maschere, guardaroba, hostess e stewards. Contempla la massa a disposizione di personale addetto alla verifica dei titoli di accesso ed all’accoglienza e all’instradamento dell’utenza. La seconda manifestazione di interesse è relativa al servizio di gestione tecnica e direzione del palcoscenico. Anteprima24.it - Teatro Gesualdo, pubblicate le manifestazioni di interesse per gestione e sicurezza Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl Comune di Avellino ha emanato trediper l’individuazione degli operatori economico da invitare per l’affidamento dei servizi di accoglienza, die direzione del palcoscenico, e di responsabile delladel“Carlo”. Le procedure sono statesul sito istituzionale dell’ente “www.comune.avellino.it” La prima manifestazione diè propedeutica all’affidamento del servizio di accoglienza durante gli spettacoli presso il Massimo cittadino. L’appalto ha per oggetto anche l’affidamento dei servizi maschere, guardaroba, hostess e stewards. Contempla la massa a disposizione di personale addetto alla verifica dei titoli di accesso ed all’accoglienza e all’instradamento dell’utenza. La seconda manifestazione diè relativa al servizio ditecnica e direzione del palcoscenico.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ex caserma Perotti - presentate 13 manifestazioni di interesse - QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY 13 manifestazioni di interesse da parte di investitori italiani e stranieri per la ex Caserma Perotti. Lo rende noto l'Agenzia del Demanio. Il bene di via Carlo Marx di proprietà dello Stato candidato al concorso internazionale di... (Bolognatoday.it)

Piaggio Aerospace - Urso : "Decine di manifestazioni di interesse" - Lo ha detto il ministro dello sviluppo economico Adolfo Urso, questa mattina a Genova per. . Vi sono state una decine di manifestazioni di interesse, tra cui alcune particolarmente significative riguardanti l'intero asset produttivo". . . "Piaggio Aero è sicuramente una bella sfida, una bella scommessa. (Genovatoday.it)

Ex Ilva - Urso : "15 manifestazioni d'interesse - possibile assegnazione a inizio 2025" - Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev. A dirlo è stato il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, rispondendo in Aula al Senato ad un'interrogazione sulle prospettive degli stabilimenti industriali ex Ilva. "Ora - ha aggiunto - inizia la seconda fase, dove coloro che hanno manifestato interesse, ma anche altri ove volessero intervenire in questa fase, potranno avere ... (Iltempo.it)