Super Simo, a 10 anni mondiale di kart (Di giovedì 10 ottobre 2024) Simone Seveso, 10 anni, è Campione del mondo kart, per il circuito monomarca Easykart che lo scorso fine settimana all’autodromo di Franciacorta ha visto l’assegnazione del titolo iridato in gara unica. Simone ha 10 anni, ma guida i kart da quando ne aveva 5. Prima della gara di domenica scorsa, quest’anno aveva già messo in bacheca un secondo posto nazionale e un titolo europeo nella categoria Under 10 dei kart 60 cc. Domenica ha dovuto confrontarsi con ben 72 piloti provenienti anche da Canada, Venezuela, Portogallo, Ungheria e altri Paesi europei. Il weekend di preparazione alla gara è stato un alternarsi di alti e bassi: Simone ha Superato le batterie di qualificazione ottenendo prima il secondo posto poi il 17eSimo, dovendo fare i conti anche con un problema meccanico. Ilgiorno.it - Super Simo, a 10 anni mondiale di kart Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)ne Seveso, 10, è Campione del mondo, per il circuito monomarca Easyche lo scorso fine settimana all’autodromo di Franciacorta ha visto l’assegnazione del titolo iridato in gara unica.ne ha 10, ma guida ida quando ne aveva 5. Prima della gara di domenica scorsa, quest’anno aveva già messo in bacheca un secondo posto nazionale e un titolo europeo nella categoria Under 10 dei60 cc. Domenica ha dovuto confrontarsi con ben 72 piloti provenienti anche da Canada, Venezuela, Portogallo, Ungheria e altri Paesi europei. Il weekend di preparazione alla gara è stato un alternarsi di alti e bassi:ne haato le batterie di qualificazione ottenendo prima il secondo posto poi il 17e, dovendo fare i conti anche con un problema meccanico.

