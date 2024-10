Su Unifil la “Sigonella” di Crosetto: “Non prendiamo ordini da Israele” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Chiara la posizione italiana, illustrata dal ministro Crosetto: quello di Israele è un potenziale "crimine di guerra". Su Unifil la “Sigonella” di Crosetto: “Non prendiamo ordini da Israele” InsideOver. It.insideover.com - Su Unifil la “Sigonella” di Crosetto: “Non prendiamo ordini da Israele” Leggi tutta la notizia su It.insideover.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) Chiara la posizione italiana, illustrata dal ministro: quello diè un potenziale "crimine di guerra". Sula “” di: “Nonda” InsideOver.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Attacco di Israele alle basi Unifil in Libano - le parole del Ministro Crosetto : ”L’Italia non prende ordini da Israele” - Anche se ho ricevuto garanzie sulla massima attenzione alla sicurezza del personale militare ho ribadito che deve essere scongiurato ogni possibile errore che possa mettere a rischio i soldati, italiani e di Unifil”. Le parole del Ministro della Difesa Guido Crosetto dopo l’attaco di Israele alle basi Unifil in Libano in cui ci sono anche soldati italiani: ”Gli atti ostili compiuti e reiterati ... (Metropolitanmagazine.it)

Crosetto duro su attacco a Unifil : possibili crimini di guerra - Di sicuro “non si tratta di un errore” o di “un incidente”. Così in conferenza stampa trasmessa in streaming da Palazzo Chigi il ministro della Difesa Guido Crosetto ha espresso “un fortissimo disappunto” e richiamato “ad astenersi da condotte aggressive contro le forze Unifil, sia il ministro della Difesa (israeliano) Gallant, sia in un colloquio formale con l’ambasciatore israeliano a cui ho ... (Ildenaro.it)

Spari alle basi Unifil - Crosetto : "Non è stato un incidente - non prendiamo ordini da Israele" - Anche l'Italia ha "protestato fermamente", con il ministro della Difesa Guido Crosetto che ha parlato con l'omologo israeliano Yoav Gallant e ha convocato l'ambasciatore dello Stato ebraico a Roma. Nessun commento sull'incidente da Israele ma l'ambasciatore all'Onu, Danny Danon, ha espresso la "raccomandazione all'Unifil di spostare i caschi blu 5 km a nord per evitare pericoli mentre i ... (Agi.it)