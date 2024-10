Striscia la notizia, stasera il servizio di Rajae sulle clienti insoddisfatte di Federico Fashion Style (Di giovedì 10 ottobre 2024) Questa sera a Striscia la notizia, su Canale 5, dalle 20.35, Rajae Bezzaz raccoglie le testimonianze di due clienti insoddisfatte del salone milanese di Federico Fashion Style, hair-stylist e personaggio televisivo. Striscia La notizia, stasera le testimonianze di clienti insoddisfatte di Federico Fashion Style Dopo le numerose recensioni negative trovate online, l’inviata incontra Nora Amile, ex Pupa de La pupa e il secchione, la quale racconta di aver cominciato a perdere molti capelli dopo il trattamento fatto nel salone e che, addirittura, l’assistente di Federico in occasione di un secondo appuntamento in salone l’avrebbe insultata, buttandola a terra e colpendola con un calcio sull’anca. Versione confermata anche da un’altra cliente che avrebbe assistito ai fatti e sarebbe stata lei stessa protagonista di un’altra disavventura. Metropolitanmagazine.it - Striscia la notizia, stasera il servizio di Rajae sulle clienti insoddisfatte di Federico Fashion Style Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Questa sera ala, su Canale 5, dalle 20.35,Bezzaz raccoglie le testimonianze di duedel salone milanese di, hair-stylist e personaggio televisivo.Lale testimonianze didiDopo le numerose recensioni negative trovate online, l’inviata incontra Nora Amile, ex Pupa de La pupa e il secchione, la quale racconta di aver cominciato a perdere molti capelli dopo il trattamento fatto nel salone e che, addirittura, l’assistente diin occasione di un secondo appuntamento in salone l’avrebbe insultata, buttandola a terra e colpendola con un calcio sull’anca. Versione confermata anche da un’altra cliente che avrebbe assistito ai fatti e sarebbe stata lei stessa protagonista di un’altra disavventura.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Striscia La Notizia - stasera il primo tapiro d’oro a Teo Teocoli - Intervistato nella sua casa milanese dall’inviato di Striscia, Teocoli ha dichiarato: “Dovreste darlo ad Adriano, il Tapiro. Unico problema, sulla porta di casa sua vi attende Claudia Mori con una mazza. Striscia La Notizia, Staffelli consegna il tapiro a Teo Teocoli “Non mi risponde al telefono da anni. (Metropolitanmagazine.it)

Striscia La Notizia - stasera un nuovo servizio su ultras ‘ndrangheta e rapper - “Poteva festeggiare con tutte queste persone?“, si chiede l’inviato del tg satirico. Striscia La Notizia, nuovo servizio di Pinuccio sui rapporti tra ultras e rapper Dalle carte dell’indagine emergono nuovi dettagli che riguardano l’inaugurazione di un negozio franchise controllato in percentuale prevalentemente da Luca Lucci, capo della Curva del Milan, dove Alex Cologno, bodyguard di ... (Metropolitanmagazine.it)

Striscia La Notizia - stasera il tapiro d’oro al sindaco di Rozzano : “Fedez ha voluto fare il bulletto” - Striscia La Notizia, Valerio Staffelli consegna il tapiro d’oro al sindaco di Rozzano “L’etichetta che ci ha attaccato non l’accetto: i rozzanesi sono tutt’altro“, dichiara il primo cittadino del comune milanese. “Fedez è da ringraziare per il contributo che ha dato a Rozzano, un po’ meno quando usa la nostra città con questa accezione che non condividiamo“, prosegue Ferretti. (Metropolitanmagazine.it)