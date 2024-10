Thesocialpost.it - Somministra alla compagna un farmaco abortivo a sua insaputa: condannato a 6 anni

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Il Tribunale di Monza haun 55enne a seidi reclusione per averto unsua exsenza il suo consenso, causandole l’interruzione della gravidanza. Secondo la testimonianza della donna, il compagno aveva reagito con rabbianotizia della gravidanza, nonostante la sua intenzione di tenere il bambino. Leggi anche: In alcune regioni italiane è quasi impossibile abortire. La percentuale di obiettori che fa paura I fatti risalgono al 2018, quando, durante una serata a casa del compagno, la donna aveva bevuto una tisana preparata dall’uomo. Poco dopo, aveva avvertito strani sintomi e, in seguito, era stata ricoverata d’urgenza, scoprendo di aver perso il bambino. Le indagini hanno rivelato che l’uomo aveva cercato informazioni su unonline.