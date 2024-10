Shanghai, Sinner asfalta Medvedev e aspetta Alcaraz per la rivincita (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il ricorso della WADA al TAS contro l’assoluzione di Sinner per l’assunzione di Clostebol sembra non aver assolutamente minato la tranquillità del tennista italiano, che nel torneo 1000 di Shanghai ha asfaltato Medvedev ai quarti, vincendo il settimo incontro degli ultimi 8 contro il russo e portando il bilancio in parità con 7 vittorie a testa. Il russo non è mai stato in partita e durante il match ha anche dovuto fare i conti con un problema alla spalla. Il racconto della sfida Sinner vs Medvedev Sinner ha iniziato il match con la quinta ingranata, portando a casa subito un break e imponendo un parziale forsennato di 12 punti contro 2. Medvedev è apparso in grande difficoltà e in occasione del secondo turno di battuta perso ha commesso ben due doppi falli. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il ricorso della WADA al TAS contro l’assoluzione diper l’assunzione di Clostebol sembra non aver assolutamente minato la tranquillità del tennista italiano, che nel torneo 1000 dihatoai quarti, vincendo il settimo incontro degli ultimi 8 contro il russo e portando il bilancio in parità con 7 vittorie a testa. Il russo non è mai stato in partita e durante il match ha anche dovuto fare i conti con un problema alla spalla. Il racconto della sfidavsha iniziato il match con la quinta ingranata, portando a casa subito un break e imponendo un parziale forsennato di 12 punti contro 2.è apparso in grande difficoltà e in occasione del secondo turno di battuta perso ha commesso ben due doppi falli.

Sinner batte Medvedev e vola in semifinale a Shanghai - 535 dollari). E’ chiaro che io cercherò di andare avanti e fare meglio, per me oggi è stato davvero un’ottima partita e sono contento di essere in semifinale”, ha aggiunto Sinner che in semifinale affronterà il vincente della sfida tra Carlos Alcaraz e Tomas Machac. – Foto Ipa Agency –(ITALPRESS). Unlimited News - Notizie dal mondo . (Unlimitednews.it)

Shanghai - è ancora Sinner. L’azzurro conquista la semifinale - L’azzurro conquista la semifinale appeared first on L'Identità. Prosegue il cammino di Jannik Sinner a Shanghai che conquista la sua prima semifinale in carriera al torneo cinese dopo aver archiviato pratica Daniil Medvedev in un’ora e 25 minuti di gioco con i parziali di 6-1, 6-4. Sale così a 63 il numero di match vinti nel corso della stagione da parte del tennista […] The post Shanghai, è ... (Lidentita.it)

Sinner batte Medvedev e vola in semifinale a Shanghai - La pausa aiuta a riordinare le idee, il moscovita appare in partita in avvio di secondo set anche se fatica sistematicamente a tenere il servizio (2-2). Sinner parte sparato, non c’è partita. it: Notizie dallo Sport Italiano. Il break che Sinner mette a segno nel quinto game, complice un doppio fallo di Medvedev, appare fisiologico. (Seriea24.it)