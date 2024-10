Lanotiziagiornale.it - Scontro sul Dl Ambiente, M5S attacca: “Fanghi tossici nella Diga di Genova”

(Di giovedì 10 ottobre 2024) “È una cosa di una gravità inaudita”. Non usa mezzi termini il senatore ligure M5s Luca Pirondini per commentare una norma, dedicata a, contenuta nel Decretolicenziato ieri dal Consiglio dei ministri. L’articolo ad hoc per ladiIl passaggio in questione è quello che recita: “incentivare le operazioni di recupero dei rifiuti e di riutilizzo dei materiali di prossimità provenienti dalla realizzazione degli interventi relativi al tunnel sub-portuale e allaforanea di, anche prevedendo che il Sindaco, quale Commissario straordinario, adotti tempestivamente un piano di gestione che riduca il conferimento in discarica e promuova politiche di sostenibilità”. Cosa si nasconde dietro quell’articolo: rifiutiChe letto così sembrerebbe una cosa buona. In realtà rischia di non esserlo affatto.