Spazionapoli.it - Sciarpa del Napoli rimossa a scuola, il tifoso a SN: “Sono triste, è un simbolo di appartenenza” (VIDEO)

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Spazioha intervistato il funzionario scolastico dell’istituto di Orosei, che ha dovuto rimuovere ladeldalla bacheca dell’ufficio In Sardegna è montato il caso per unadel. Precisamente, a Orosei, in provincia di Nuoro, la preside dell’Istituto Muggianu ha chiesto ad un funzionario scolastico enapoletano la rimozione dell’oggetto dalla segreteria. Alla vittoria dello Scudetto delnel 2023, Nicola ha appeso la suain ufficio, su una bacheca utilizzata per l’organizzazione del lavoro. L’oggetto della discordia non era visibile a tutti, se non ai pochi che vi avevano accesso, come colleghi, professori o studenti che avevano bisogno dell’amministrazione. Eppure, la presenza dellaavrà infastidito la preside, la quale anziché anziché l’uso del dialogo ha preferito inviare un ordine di servizio.