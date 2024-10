Tg24.sky.it - Sammy Basso, domani i funerali. Lutto cittadino anche a Schio

(Di giovedì 10 ottobre 2024) La morte di, il 28enne biologo affetto da progeria, scomparso sabato scorso per un malore, ha colpitola città di, il paese natale di, che ha proclamato ilper venerdì, giorno dei suoiche si terranno a Tezze sul Brenta. Qui il 28enne viveva ormai da diversi anni. Tra l’altro, per l’elevato numero di persone attese per l’ultimo saluto, le esequie e le prolusioni si terranno al campo sportivo del comune veneto che verrà aperto già dalle 13, due ore prima dell’inizio ufficiale della cerimonia officiata, tra gli altri, dal vescovo di Vicenza, monsignor Giuliano Brugnotto. Idisaranno trasmessiin diretta tv, grazie ad Antenna Tre Nordest.