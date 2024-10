Salute mentale, Winx ambasciatrici campagna “Spread magic not hate” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ott. (askanews) – In occasione della Giornata Mondiale della Salute mentale, Rainbow ha unito le forze con Cybersmile Foundation, una delle principali organizzazioni no-profit impegnate nella lotta contro il cyberbullismo e la promozione del benessere digitale, per lanciare una campagna globale sui social media rivolta ai giovani adulti, “Spread magic not hate”, finalizzata alla promozione della gentilezza nel mondo del web. ambasciatrici di questi valori positivi saranno le Winx, le fatine nate dalla matita di Iginio Straffi che proprio quest’anno compiono 20 anni. Due decenni caratterizzati sempre dagli stessi valori: amicizia, empatia ed inclusione, che in quest’occasione diventano portavoce di messaggi chiave contro l’odio online, incoraggiando i giovani adulti a una convivenza positiva e inclusiva sul web. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ott. (askanews) – In occasione della Giornata Mondiale della, Rainbow ha unito le forze con Cybersmile Foundation, una delle principali organizzazioni no-profit impegnate nella lotta contro il cyberbullismo e la promozione del benessere digitale, per lanciare unaglobale sui social media rivolta ai giovani adulti, “not”, finalizzata alla promozione della gentilezza nel mondo del web.di questi valori positivi saranno le, le fatine nate dalla matita di Iginio Straffi che proprio quest’anno compiono 20 anni. Due decenni caratterizzati sempre dagli stessi valori: amicizia, empatia ed inclusione, che in quest’occasione diventano portavoce di messaggi chiave contro l’odio online, incoraggiando i giovani adulti a una convivenza positiva e inclusiva sul web.

