Rai, nodo presidenza. Gasparri ribadisce: "Agnes unica candidata possibile" (Di giovedì 10 ottobre 2024) La presidenza Rai non s'ha da fare. Dopo l'insediamento del Cda e la designazione di Simona Agnes (sostenuta da Forza Italia) quale presidente in pectore, non solo continuano a mancare i voti in Vigilanza necessari a ufficializzarne la nomina, ma non si è neppure ancora riusciti a pervenire alla data della prima votazione.   Dopo l'Aventino dell'opposizione, ieri si è assistito al forfait della maggioranza, che non si è presentata alla seduta plenaria della Vigilanza per fissare la data di convalida della nomina di Agnes. Ruolo di garanzia per la quale, ricordiamo, occorrono i due terzi della commissione, ovvero 28 voti su 42. Agnes può contare al momento su 25-26 preferenze e le opposizioni, Pd, M5s, Iv e Avs, sono tetragone a negarle le restanti. Iltempo.it - Rai, nodo presidenza. Gasparri ribadisce: "Agnes unica candidata possibile" Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) LaRai non s'ha da fare. Dopo l'insediamento del Cda e la designazione di Simona(sostenuta da Forza Italia) quale presidente in pectore, non solo continuano a mancare i voti in Vigilanza necessari a ufficializzarne la nomina, ma non si è neppure ancora riusciti a pervenire alla data della prima votazione.   Dopo l'Aventino dell'opposizione, ieri si è assistito al forfait della maggioranza, che non si è presentata alla seduta plenaria della Vigilanza per fissare la data di convalida della nomina di. Ruolo di garanzia per la quale, ricordiamo, occorrono i due terzi della commissione, ovvero 28 voti su 42.può contare al momento su 25-26 preferenze e le opposizioni, Pd, M5s, Iv e Avs, sono tetragone a negarle le restanti.

