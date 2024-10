Pmg e 30 aziende donano un pulmino per i disabili (Di giovedì 10 ottobre 2024) Da Pmg e trenta aziende del territorio un nuovo pulmino per il trasporto degli studenti diversamente abili. Il mezzo, inaugurato con tanto di taglio del nastro in piazza Bracci, sarà utilizzato dal Comune di San Lazzaro in comodato d’uso. Alla consegna delle chiavi era presente il sindaco Marilena Pillati (nella foto). La Pmg Società Benefit, società per la mobilità garantita, lo ha consegnato nella mani dell’amministrazione al termine di una raccolta fondi che ha coinvolto 30 aziende del territorio. Il pulmino, un Fiat Ducato che il Comune ha ottenuto in comodato d’uso, andrà a sostituire il mezzo che sempre Pmg aveva donato all’amministrazione comunale nel 2021 in modo da garantire la massima efficienza per il trasporto dei bambini e dei ragazzi disabili in ambito scolastico. Ilrestodelcarlino.it - Pmg e 30 aziende donano un pulmino per i disabili Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Da Pmg e trentadel territorio un nuovoper il trasporto degli studenti diversamente abili. Il mezzo, inaugurato con tanto di taglio del nastro in piazza Bracci, sarà utilizzato dal Comune di San Lazzaro in comodato d’uso. Alla consegna delle chiavi era presente il sindaco Marilena Pillati (nella foto). La Pmg Società Benefit, società per la mobilità garantita, lo ha consegnato nella mani dell’amministrazione al termine di una raccolta fondi che ha coinvolto 30del territorio. Il, un Fiat Ducato che il Comune ha ottenuto in comodato d’uso, andrà a sostituire il mezzo che sempre Pmg aveva donato all’amministrazione comunale nel 2021 in modo da garantire la massima efficienza per il trasporto dei bambini e dei ragazziin ambito scolastico.

