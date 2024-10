Ilrestodelcarlino.it - Pesaro, inchiesta affidi: blitz della Finanza in Comune

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024), 10 ottobre 2024 - UominiGuardia diSquadra mobile sono da questa mattina negli uffici dele dell'assessorato alla cultura in Palazzo Mazzolari Mosca, nell'ambito dell'sullo scandalo degli, svelato dal Carlino e sul quale la procura ha aperto un fascicolo nel quale, al momento, risultano indagati Massimiliano Santini, ex uomo di fiducia dell'allora sindaco Matteo Ricci, e Stefano Esposto, presidente delle due associazioni culturali Opera Maestra e Stella Polare, beneficiarie di centinaia di migliaia di euro di fondi comunali tramite affidamenti diretti. Notizia in aggiornamentoÂ